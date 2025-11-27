El Barroco Alemán resonará en la Estancia de Jesús María

Jesús María. La Estancia de Jesús María será escenario este domingo 30 de noviembre, a las 18, de una propuesta musical que invita a viajar en el tiempo: el Ensamble Baroque presentará su concierto comentado “Siglo XVIII Teutón”, un recorrido por algunas de las obras más destacadas del repertorio barroco y clásico alemán.

El afiche anuncia una selección cuidadosamente curada que incluye piezas de Georg Philipp Telemann, Joseph Haydn, Johann Joachim Quantz y Johann Sebastian Bach, cuatro de los compositores más influyentes del período. La propuesta, enmarcada dentro del ciclo #MúsicaDeCámara, combinará interpretación instrumental con comentarios que contextualizan cada obra, permitiendo al público comprender la estética, los instrumentos y las particularidades históricas de la música del siglo XVIII.

El evento está organizado por la Estancia de Jesús María – Museo Jesuítico Nacional, dependiente de Museos Nacionales y el Ministerio de Cultura, con el acompañamiento de la Asociación de Amigos de la institución. La actividad se presenta como una oportunidad única para disfrutar de música antigua en un entorno patrimonial que realza la experiencia sonora y estética.

Con entrada libre y un horario ideal para disfrutar del atardecer en la Estancia, el concierto promete convertirse en uno de los encuentros culturales más destacados del mes para los amantes de la música clásica y el patrimonio histórico.