Cosquín Cuarteto 2026 presenta su grilla y suma entradas VIP por primera vez

Cosquín Cuarteto 2026 reveló su programación completa y confirmó un cambio destacado para la próxima edición: la incorporación de entradas VIP. El evento se desarrollará el 6 y 7 de febrero en la tradicional Plaza Próspero Molina, que volverá a recibir a los principales artistas del cuarteto.

Para el viernes 6, la grilla incluye a El Loco Amato, Q’ Lokura, Ulises Bueno, Track 1, Vacomoloko, Los Herrera, Chipote, The Monkey, Magui Olave y Simón Aguirre. La jornada se perfila como uno de los regresos más potentes del género al escenario mayor de Cosquín.

El sábado 7 sumará a LBC con Euge Quevedo, Dale Q’ Va, Desakta2, La Pepa Brizuela, Damián Córdoba, Cachumba, Monada, Lisandro Márquez, Valentina Márquez y De Party, completando dos noches con un lineup amplio, diverso y de fuerte peso popular.

La organización informó que este año se reforzará el montaje de sonido, iluminación y pantallas para elevar la escala del espectáculo. Como novedad, las entradas VIP ofrecerán sectores preferenciales, accesos diferenciados y beneficios exclusivos. Desde la producción señalaron que la demanda inicial es alta y recomendaron adquirir los tickets con anticipación, dado el cupo reducido de estas ubicaciones.