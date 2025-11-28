Estrenarán la obra de “Bialet Massé es más que un pueblo”

Bialet Massé. El próximo sábado 6 de diciembre, a las 22 horas, el Salón Tohaen del CIC de Bialet Massé será escenario del estreno de “Bialet Massé es más que un pueblo”, una propuesta teatral que busca recorrer, desde la emoción y la memoria colectiva, la historia profunda de la localidad. Con entrada libre y gratuita, el espectáculo invita a vecinos y visitantes a reencontrarse con las raíces que conforman la identidad bialetense.

La obra es una creación del Grupo de Teatro “Los de la vuelta”, y cuenta con las actuaciones de Toto López y Horacio López, quienes dan vida a distintos momentos y personajes ligados al desarrollo histórico, social y cultural del pueblo. La dirección está a cargo de Susana Palomas, mientras que la dramaturgia pertenece a Graciela Bialet, autora que aporta una mirada narrativa sensible y comprometida con la reconstrucción de la memoria local.

El afiche del evento presenta dos elementos visuales que dialogan entre sí: por un lado, la icónica chimenea de piedra del histórico horno cercano al lago, símbolo del pasado industrial de la región; por el otro, el rostro de un hombre cuya figura remite a una herencia fundacional. Esa composición anticipa el tono de la puesta: una propuesta que combina pasado y presente para destacar que Bialet Massé “es más que un pueblo”; es una comunidad con historias, luchas y tradiciones que la atraviesan hasta hoy.

La actividad cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Bialet Massé (Gestión 2023–2027), que continúa impulsando espacios culturales abiertos y accesibles para toda la comunidad.

Con una narrativa que promete emoción, reflexión y cercanía, la obra se presenta como una oportunidad para compartir una noche de teatro local, celebrar la identidad colectiva y seguir construyendo memoria desde el arte.