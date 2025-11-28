MonoStrong se presentará en el homenaje a Canserbero en el Quality

«El Principio del Fin»
MonoStrong se presentará en el homenaje a Canserbero en el QualityEl artista oriundo de Villa Carlos Paz será telonero en un espectáculo imperdible en la ciudad de Córdoba.
MonoStrong, uno de los máximos exponentes de la música urbana de la ciudad de Villa Carlos Paz, será parte del espectáculo inspirado en la vida y obra del artista venezolano Canserbero que se realizará el próximo domingo 30 de noviembre en el Quality Espacio.
«El Principio del Fin» es un musical argentino que rinde homenaje a la vida y obra del rapero venezolano.
La obra fusiona hip hop, teatro, danza y poesía para contar una historia original sobre la desigualdad, la violencia, la resistencia y la necesidad de expresión. Fue creada de forma colectiva por artistas emergentes de distintas disciplinas, la obra interpela, sacude y deja huella y tiene como protagonistas a Stuart, Larrix, Melody Luz, Martu Morales y Chiara Mancuso.
La idea y producción general es de Daro Flores (Valhalla Producciones) sobre un libro de Paz Garcés y con coreografía de Belén Arendt y música original de Franco Casas.
Es importante destacar, que además de MonoStrong, se anunció la participación de Elemanuel, Marcos White y Gorro 420.
Las entradas se encuentran en venta a través de la plataforma Tickeket.