MonoStrong se presentará en el homenaje a Canserbero en el Quality

MonoStrong, uno de los máximos exponentes de la música urbana de la ciudad de Villa Carlos Paz, será parte del espectáculo inspirado en la vida y obra del artista venezolano Canserbero que se realizará el próximo domingo 30 de noviembre en el Quality Espacio.

«El Principio del Fin» es un musical argentino que rinde homenaje a la vida y obra del rapero venezolano.

La obra fusiona hip hop, teatro, danza y poesía para contar una historia original sobre la desigualdad, la violencia, la resistencia y la necesidad de expresión. Fue creada de forma colectiva por artistas emergentes de distintas disciplinas, la obra interpela, sacude y deja huella y tiene como protagonistas a Stuart, Larrix, Melody Luz, Martu Morales y Chiara Mancuso.

La idea y producción general es de Daro Flores (Valhalla Producciones) sobre un libro de Paz Garcés y con coreografía de Belén Arendt y música original de Franco Casas.

Es importante destacar, que además de MonoStrong, se anunció la participación de Elemanuel, Marcos White y Gorro 420.

Las entradas se encuentran en venta a través de la plataforma Tickeket.