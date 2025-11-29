Bialet Massé es más que un pueblo vuelve al escenario local

Este sábado 6 de diciembre, a las 22 horas, el grupo de teatro Los de la Vuelta presentará nuevamente en el Salón Municipal Tohaen del CIC la obra Bialet Massé es más que un pueblo, una propuesta que conquistó al público local durante su primera función en abril.

La puesta en escena, dirigida por Susana Palomas, cuenta con dramaturgia de Graciela Bialet y las actuaciones de Toto López y Horacio López, quienes recorrieron distintas localidades de la provincia con esta producción que combina identidad, memoria y emoción.

Tras una gira con muy buena recepción, la obra regresa a Bialet Massé para ofrecer una nueva oportunidad de encuentro con la historia y los sentimientos que atraviesan a la comunidad.

La actividad es con entrada libre y gratuita y se realizará en el Salón Tohaen del CIC, ubicado en Rivadavia esquina Del Campillo. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Bialet Massé, Gestión 2023–2027.