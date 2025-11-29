Shakira eligió la chacra de los De la Rúa para descansar en Punta del Este

Uruguay. Después de semanas de trabajo intenso, Shakira decidió realizar una breve pausa en su exitoso tour mundial y disfrutar de dos días de relax en Uruguay. En ese marco, la colombiana se refugió en Punta del Este, en la chacra La Colorada, que pertenece a la familia de la Rúa. A pesar de haber terminado su relación hace años, con Antonio mantienen buen vínculo. En ese ámbito, rodeada de naturaleza, la artista logró aislarse de la presión y las distracciones, y centrarse en recobrar fuerzas. Allí, la cantante recibió amigos.

En su llegada a Uruguay, Shakira había aterrizado en Montevideo. Desde allí se trasladó a José Ignacio, la localidad que eligió como base para sus shows en la región. Justamente, además de aprovechar estos días para descansar, la figura de la música latina fue visitada por algunos seres queridos. Este miércoles, Albert Menendez, tecladista de la banda que acompaña a la artista desde hace más de 25 años, compartió una serie de fotos en sus redes. “De vuelta en Punta del Este, y se siente tan bien”. En la publicación, el compañero de la colombiana compartió dos selfies, en la primera ambos sonríen a cámara, mientras que en la segunda se los ve posando con el resto de su equipo.

Noticias Relacionadas Shakira anunció una segunda fecha en Córdoba

Además de expresar sus sensaciones, el músico lanzó una referencia a uno de los máximos exponentes de Argentina: “Sale el sol, siempre recordando al gran Gustavo Cerati”. Justamente, Punta del Este fue uno de los lugares donde nació la amistad entre la colombiana y la figura de Soda Stereo. En esa misma localidad, el intérprete de “Cactus” tenía una chacra, un proyecto personal al cual describía como su “paraíso privado” y “lugar en el mundo”.

Así las cosas, en ese contexto de relax, las versiones indican que Shakira se habría encontrado con su expareja, con quien mantiene buena relación. Aún así, al momento de dirigirse al avión, para partir a Paraguay, la cantante se mostró sola.

Los rumores tomaron más fuerza a finales de septiembre, cuando Antonio de la Rúa dijo presente en un show de la colombiana entre los fanáticos del Global Citizen Festival en Central Park.

La presencia de ambos en eventos, junto a gestos públicos y la participación de familiares y amigos, ha vuelto a poner en el centro de la atención una historia de amor que marcó a toda una generación y que, más de una década después de su ruptura, sigue generando titulares y debates entre seguidores y periodistas.