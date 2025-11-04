Cristian Castro y Mariela Sánchez ponen fecha a su boda en Villa Carlos Paz

El mundo del espectáculo se revolucionó con una de las noticias más comentadas del año: Cristian Castro confirmó su casamiento con Mariela Sánchez, la empresaria inmobiliaria oriunda de Villa Carlos Paz, con quien mantiene una historia de amor marcada por reencuentros, distancia y reconciliaciones.

“Ya fijamos la fecha, será el 2 de febrero en Villa Carlos Paz”, anunció el artista mexicano durante su paso por el festival Creepy Halloween, realizado en Córdoba capital, donde el público estalló en aplausos ante la noticia.

La relación entre Cristian y Mariela comenzó en 2023 y atravesó varias idas y vueltas que los mantuvieron en el centro de la atención mediática. Hoy, la pareja atraviesa un momento de plenitud, y eligió sellar su amor en la ciudad natal de ella, considerada por el cantante como “un lugar lleno de energía, naturaleza y amor”.

La noticia generó furor entre fanáticos y medios internacionales, que ya califican el evento como una de las bodas más esperadas del espectáculo latinoamericano.

Como broche del anuncio, Cristian Castro subió al escenario junto a Carlos “La Mona” Jiménez para interpretar una potente versión de “Beso a beso”, que se volvió uno de los momentos más virales del fin de semana en redes sociales.

El casamiento promete convertir a Villa Carlos Paz en el epicentro de la farándula internacional a comienzos de 2026, con la llegada de artistas, periodistas y fanáticos de toda la región para celebrar la unión entre el ídolo mexicano y la empresaria cordobesa.