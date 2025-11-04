WOS recibirá el Premio Konex de Platino

País. El artista argentino WOS será distinguido el 11 de noviembre con el Premio Konex de Platino 2025 en la categoría Urbano, y se convertirá, así, en el primer músico galardonado tras la incorporación oficial de la música urbana en los Premios Konex a la Música Popular Argentina. El reconocimiento se otorga en un momento destacado de su carrera, que lo encuentra acompañado de una serie de presentaciones con localidades agotadas en el Estadio Obras Sanitarias.

WOS, nacido como Valentín Oliva, inició su trayectoria en las competencias nacionales de freestyle y consolidó su presencia en la música a partir de lanzamientos como Caravana (2019) y Descartable (2024), discos que reconfiguraron el ámbito del rap y la música urbana. El artista ha compartido escenario y proyectos con referentes como el Indio Solari y Gustavo Santaolalla. Además, en 2023 protagonizó un show ante 40.000 personas en el Estadio Racing Club.

La entrega del galardón introduce la música urbana entre las ramas premiadas por la Fundación Konex, y refleja la presencia y expansión de este género en el panorama nacional. El Gran Jurado, presidido este año por Sandra Mihanovich, con Alejandro Lerner como secretario general y Dino Saluzzi como presidente honorario, seleccionó a las personalidades más relevantes de distintas disciplinas para los premios de Platino, de Honor y de Brillante, según informó la propia Fundación en su comunicado.

El Premio Konex de Brillante, máximo galardón otorgado en cada edición, será concedido a Charly García. En anteriores oportunidades, la distinción recayó en figuras como Atahualpa Yupanqui (1985), Mercedes Sosa (1995), Horacio Salgán (2005) y el propio Dino Saluzzi, en 2015.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el 11 de noviembre en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, C. A. B. A. El evento, que marca la relevancia alcanzada por la música urbana en el país, será el marco en el que se oficializará este capítulo dentro de la historia de los premios.

