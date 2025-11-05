Bialet Massé: comenzará el viernes "América Mestiza 20° Aniversario"
miércoles, 5 de noviembre de 2025 · 05:25
Bialet Massé. El Grupo Re-Unión junto a la Municipalidad de Bialet Massé invitaron a participar de las actividades previstas el próximo fin de semana, en el marco del festejo "América Mestiza" edición 2025.
Programa
Viernes 7 de Noviembre:
10hs Ceremonia de Apertura
Av. San Martín al 850 - Frente al Tala centenario
Sábado 8 de Noviembre
9hs Pintura del Mural
Av. San Martín esquina Juárez Celman
Domingo 9 de Noviembre
12hs a 22hs Feria y Música en vivo
Predio del Horno Histórico - Ruta 38