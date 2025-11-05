Capilla del Monte: “Depredador: Tierras Salvajes” llega al Cine Enrique Muiño
miércoles, 5 de noviembre de 2025 · 05:22
Capilla del Monte. Desde mañana, los aficionados al cine de acción y ciencia ficción podrán disfrutar del estreno de “Depredador: Tierras Salvajes” en el Cine Teatro Enrique Muiño.
La película, dirigida por Dan Trachtenberg y protagonizada por Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi, combina aventura, acción y ciencia ficción a lo largo de 106 minutos de duración.
La entrada general tiene un valor de $5000 y las funciones serán:
- Jueves 6 de noviembre – 20:30 hs (Subtitulada)
- Del viernes 7 al lunes 10 de noviembre – 20:30 hs (Doblada al español)