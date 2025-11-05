La Falda se prepara para vivir el 22° Festival Internacional de Danzas

La Falda. La ciudad de La Falda se prepara para recibir a bailarines, compañías artísticas y turistas de todo el continente con la realización del 22° Festival Internacional de Danzas de Argentina “La Falda Danza 2025”, que se desarrollará del 4 al 9 de noviembre y reunirá a más de 70 agrupaciones de distintos países latinoamericanos.

El evento, organizado por el Ballet José Hernández y auspiciado por la Municipalidad de La Falda y ASEHOGAP, contará con cuatro galas artísticas principales los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre en el Anfiteatro Municipal de la ciudad. Además, habrá un amplio programa de actividades complementarias que incluye capacitaciones, conferencias y un desfile/pasacalle por las calles céntricas.

Todas las actividades formativas, así como los seminarios, serán libres y gratuitas. Las galas en el Anfiteatro tendrán acceso para todo público con modalidad a confirmar.

Serranitos 2025: el folklore infantil tendrá su espacio

Dentro del marco del festival, se desarrollará también el 4° Festival Internacional Infantil de Folklore “Serranitos 2025”, que convocará a grupos artísticos integrados por niños y jóvenes, con el objetivo de fortalecer la transmisión cultural y la identidad tradicional desde temprana edad.

Seminarios de Zamba y Tango



En paralelo al festival, se dictarán dos seminarios gratuitos de formación abiertos al público. Ambos encuentros están orientados a bailarines, docentes, estudiantes y público general, y no requieren inscripción previa:

Seminario de Zamba – “Esencia del Monte y Zamba”

Jueves 6 de noviembre · 16:00 hs

Dictado por Jennifer de la Serna y Dennis Rolando, directores de la compañía “Folklore Estudio”.

Lugar: Salón Leopoldo Marechal (San Lorenzo y Sarmiento, La Falda).

Seminario de Tango – A cargo de Diego Escobar y Any Fernández

Viernes 7 de noviembre · 16:00 hs

También en el Salón Leopoldo Marechal, con entrada libre y gratuita.

Un evento consolidado

Con más de dos décadas de trayectoria, La Falda Danza se ha consolidado como uno de los festivales de danza más importantes de la Argentina, atrayendo a delegaciones de Chile, Perú, Uruguay, Bolivia, Brasil, Paraguay y distintos puntos del país.

Además de su dimensión artística, la propuesta tiene fuerte impacto turístico y económico para la ciudad, ya que moviliza a centenares de visitantes que ocupan hoteles, locales gastronómicos y comercios de la región.