Llega la Noche de los Museos a la Estancia de Jesús María

Jesús María. Este viernes 7 de noviembre, de 20 a 00 hs, en las instalaciones de la Estancia de Jesús María se vivirá una noche distinta en el museo, con dos propuestas gratuitas.

"La Noche de los Museos es una oportunidad para redescubrir nuestro patrimonio desde nuevas miradas, en un ambiente participativo, nocturno y lleno de historia. Te esperamos", destacaron los organizadores.



Programa

Visitas guiadas a las 20:30, 21:30 y 22:30 hs.

En esta ocasión se realizará un recorrido distinto al habitual en donde podrás conocer la iglesia (junto a su coro y tribuna), la sacristía, la cocina y el fregadero, descubriendo nuevos relatos y perspectivas sobre la vida cotidiana en la antigua Estancia jesuítica.

Estación Creativa: Taller de fanzines de 20 a 00 hs.

Un espacio artístico donde podrás explorar técnicas simples de collage, dibujo y escritura para crear tus propias publicaciones artesanales.