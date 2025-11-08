Tini agotó el Kempes en horas y anunció una segunda fecha

Córdoba. El regreso de Tini Stoessel a Córdoba superó todas las expectativas. En cuestión de horas, la artista agotó las entradas para su show del 21 de marzo de 2026 en el Estadio Mario Alberto Kempes, parte de su esperado Futttura Tour.

Emocionada, la cantante compartió la noticia en Instagram con un mensaje lleno de entusiasmo:

“Keee Córdoba agotaro el estadio Kempes! Dios mío, qué bendición. Vamos a festejar mi cumple ahí. Los amo con mi vida.”

La presentación será doblemente especial, ya que coincidirá con el cumpleaños número 29 de la intérprete, quien promete una celebración inolvidable junto a sus fans cordobeses.

Ante la euforia del público, Tini anunció una segunda función para el 20 de marzo, completando dos noches consecutivas en el Kempes.

Tras sus presentaciones en Argentina, el Futttura Tour continuará con fechas confirmadas en Santiago de Chile (6 de febrero), Montevideo (21 de febrero), Asunción (8 de marzo) y San Miguel de Tucumán (1 de abril).