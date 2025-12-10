El Día del Tango convoca a un festejo con arte frente al Real

Córdoba celebrará este 11 de diciembre el Día Nacional del Tango con una propuesta artística multidisciplinar frente al Teatro Real, en San Jerónimo, desde las 20. La actividad honra las figuras de Carlos Gardel y Julio de Caro, referentes esenciales del género y pilar de la identidad cultural argentina.

El histórico locutor Silvio Soldán encabezará la apertura del evento, que tendrá como escenografía principal la fachada del Teatro Real, ambientada para recrear la atmósfera nostálgica de las viejas postales de la ciudad. En caso de lluvia, las actividades se trasladarán al interior del teatro.

La programación integra música en vivo, danza, canto, actuación e instancias de interacción con el público, invitando a experimentar el tango desde todos sus lenguajes. El acceso será libre y busca reunir a vecinos y visitantes en una noche dedicada a la memoria y a la celebración de un género declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.