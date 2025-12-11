«Ni media palabra»: La comedia con Nico Cabré, Mariano Martínez y el Bicho

La temporada de verano se prepara para levantar el telón y ayer se presentó la comedia «Ni media palabra», que debutará el próximo 25 de diciembre en el Teatro Holiday 1 de Villa Carlos Paz y contará con las actuaciones de Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el Bicho Gómez.

La presentación fue realizada en Ítalo Bar, en el barrio Altos Villa Sol de la ciudad de Córdoba, donde se hicieron los protagonistas del espectáculo que será producido por Rocío Pardo, flamante esposa de Cabré.

Será el regreso esperado de una de las duplas más queridas, luego de casi 23 años sin compartir escenarios juntos y de haber sido parte fundamental del elenco de «Son Amores». Cabré y Martínez eligieron las sierras cordobesas para volver a juntarse y adelantaron que preparan un desembarco con un espectáculo de humor y referencias a las series televisivas más recordadas.

A ellos, se suma Bicho Gómez, quien aportará su gran impronta humorística y efectiva para el público.

El equipo adelantó que la obra combinará enredos clásicos, improvisación y que apuesta a convertirse en el título favorito de las familias y del público de todas las edades. Es importante destacar que la obra se presentará de jueves a domingos y cuenta con la dirección conjunta de Nicolás Cabré y Rocío Pardo, y la producción general de Pardo Producciones.

Las entradas se pueden adquirir en www.autoentrada.com