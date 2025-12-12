Carlos Paz ya alcanzó las 75 obras confirmadas para la temporada 2025/2026

viernes, 12 de diciembre de 2025 · 10:41

Redacción El Diario de Carlos Paz

La cartelera teatral de Villa Carlos Paz presenta una de las ofertas más amplias de los últimos años, con 75 obras y espectáculos distribuidos en todas las salas de la ciudad. Producciones nacionales, comedias, propuestas infantiles, musicales, varietés y figuras destacadas del humor conforman una programación que anticipa una temporada diversa, intensa y con actividad diaria en múltiples teatros. A continuación, se detalla la grilla completa con días, elencos y estrenos.

Teatro Luxor (Av. Libertad)

“Epico Legendario”. Espectáculo con Mago Matus, Willy Magia y elenco.

De viernes a domingos. 21:30 hs.

Estreno: Viernes 26 de diciembre.

“Choriando al futuro”. Nuevo espectáculo de Miguel Martín (el oficial Gordillo) con Zaúl Showman y artista invitados. De lunes a miércoles. 21:30 y 23:30 hs.

Estreno: lunes 5 de enero.

Show en vivo de La Konga. Todos los jueves.

Presentación en vivo de Valentino Merlo. Viernes 16 de enero. 0 hs.

Teatro Candilejas I (Pasaje Niní Marshall s/n)

“Suspendan la boda. La magia continúa”. Comedia con Nazarena Vélez, Roly Serrano, Barbie Vélez, Santiago Caamaño, Nacho Castañares (Gran Hermano) y elenco.

Martes a domingos. 22:30 hs.

Estreno: jueves 25 de diciembre.

Teatro Candilejas II (Pasaje Niní Marshall s/n)

“El cuarto de Verónica”. Espectáculo con Silvia Kutika, Fabio Aste, Tania Marioni y Adrián Lazare.

Jueves a domingos.

“Filomena Marturano”. Comedia con dirección de Adrián Vocos y a cargo de la Comedia de San Francisco.

“Ridículas. El show”. Stand up con Flora Ugarte, Natalia Natalia, Silvia Sánchez, Fely Terán y Silvia López.

Lunes y martes.

Estreno: Lunes 29 de diciembre.

“Chau señor miedo”. Obra infantil con Máximo Girardi y Emilia del Prato.

Teatro del Lago (Belgrano 81)

“Cortocircuito”. Nuevo espectáculo con Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone, Sebastián Almada y Julieta Poggio.

Dirección: Diego Ramos.

Martes a domingos.

Estreno: Jueves 25 de diciembre.

“Héroe. Cinema Lírico”. Espectáculo musical.

Lunes 26 de enero. 22 hs.

Teatro Holiday I (9 de Julio 53. Planta alta)

“Ni media palabra”. Comedia con Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez.

Miércoles a domingos. 22 hs.

Estreno: Jueves 25 de diciembre.

“La risa que me parió”. Stand up con Pablito Castillo.

Lunes y martes. 21:30 hs.

Estreno: Lunes 5 de enero.

Teatro Holiday II (9 de Julio 53. Planta alta)

“Es por ahí”. Show de humor con Camilo Nicolás.

Jueves a domingos. 22:30 hs.

Estreno: Viernes 26 de diciembre.

“Despierta. Viví una experiencia transformadora”. Con Marianella Carolini.

Lunes. 21 hs.

Estreno: lunes 5 de enero.

“Los iluminados”. Obra con Ale Orlando y Hernán Sevilla.

Lunes. 23:30 hs.

Estreno: lunes 5 de enero.

“Es complicado”. Comedia con Claribel Medina y Pablo Alarcón.

Martes. 22 hs.

Estreno: Martes 6 de enero.

“La familia Gorky recibe a Dumbo”. Infantil.

Miércoles y jueves. 20:30 hs.

Estreno: 7 de enero.

“Tiburón con las princesas y el superhéroe”. Infantil.

Viernes a domingos. 20:30 hs.

Estreno: 9 de enero.

“Humor de madre”. Con Carlita Dionisio y Mavi Lacovara.

Miércoles. 22:30 hs.

Estreno: 14 de enero.

Teatro Holiday III

“Tengo data. Un show con demasiada información”.

Stand up con Pablo Cordonet.

Lunes. 22 hs.

Estreno: 5 de enero.

“El puente. Humor que mejora tu vida”.

Stand up con Pablo Cunsolo.

Martes y miércoles. 22:30 hs.

Estreno: 6 de enero.

“Hipnosis, mentalismo y magia”.

Con Maxi González.

Jueves y viernes. 22:30 hs.

Estreno: 8 de enero.

Teatro Libertad

“Trum Malambo”. Folklórico.

Miércoles a domingos. 22:30 hs.

Estreno: 2 de enero.

“Camaleón Rojo”. Con Facu Mazzei.

Lunes. 22 hs.

Estreno: 5 de enero.

“Broders”.

Martes. 21 hs.

Estreno: 6 de enero.

“Verano con Solcito”. Infantil.

Miércoles y jueves. 20:30 hs.

Estreno: 7 de enero.

“Dinos raperos vs. Héroes del rock. La batalla”. Infantil.

Viernes a domingos. 20:30 hs.

Estreno: 2 de enero.

“Con risas vivir”. Varieté.

Lunes y martes 0:30 hs.

Estreno: 5 de enero.

Teatro Wo

“Caos de risa”. Con Flaco Pailos y Carla Dogliani.

Jueves a domingos. 22 hs.

Estreno: 26 de diciembre.

“Guerreras doradas”. Infantil.

Lunes a jueves.

Estreno: 5 de enero.

Teatro del Sol I

Show de Pirulo.

Jueves a sábados.

Show humorístico musical de Marcelo Josset.

Lunes y domingos.

“Abriendo las manos”. Stand up.

Domingo 11 de enero. 21 hs.

“Carmen, Osvaldo (y toda la familia)”.

Stand up de Pablo Angeli.

Martes 27 de enero.

Teatro del Sol II

“FloriGonal. Humor de efecto inmediato”.

Jueves a domingos. 22 hs.

Estreno: 1º de enero.

“Bajo el mar. Eric y la sirenita en una expedición mágica”.

Viernes. 20 hs.

“Bestia o Bella? Atrapados en los filtros y en la red”.

Jueves y domingos. 20 hs.

“Rotos de amor”.

Lunes y martes. 22 hs.

Estreno: 29 de diciembre.

Teatro del Sol III

“Negociemos. Una historia de amor”.

Martes.

“Circo Marisko”.

Todos los días. 23 hs.

Estreno: 2 de enero.

“Mina bien”.

Viernes 9 de enero. 21:15 hs.

Multiespacio Mónaco

“Soy Mestiza”. Show con Mariana Clemensó.

Villa Sports Bar

“SU.CE.SO”. Cena Show.

Estreno: 7 de diciembre.

Espacio Eleton

“Solo Tango”.

Lunes y domingos. 21 hs.

“Relatos cantados”.

Lunes. 23 hs.

Tributos a Queen y Cerati”.

Martes. 21 hs.

“Mulata”.

Martes. 23 hs.

“Guardianes de sueños”.

Miércoles y sábados. 20 hs.

“Cantame una historia”.

Miércoles 23 hs.

“Mensajeros”.

Jueves 21 hs.

“Le pongo onda”.

Jueves 23 hs.

“Recorriendo estilos”.

Viernes 21 hs.

“Los chicos de mi edad 2.0”.

Viernes 23 hs.

“Eleton Show Time”.

Sábados 23 hs.

“La noche del humor cordobés”.

Domingos 23 hs.

Estreno: 28 de diciembre.

Teatro Zorba

“Llego la hora de reír”.

Lunes y martes. 20 hs.

Estreno: 30 de diciembre.

“Mediunidad. La Conexión”.

Jueves y viernes. 19 hs.

“Las K-Pop vs. Los Brainrots”.

Domingos y lunes. 20 hs.

“Un cacho de mi vida”.

Jueves a domingo.

Estreno: 26 de diciembre.

“La princesa de los cuentos”.

Estreno: 20 de diciembre. 20 hs.

“Que quieren las mujeres?”.

Estreno: 20 de diciembre. 21 hs.

“Show Time Varieté”.

Estreno: 20 de diciembre. 22 hs.

Timbao Multiespacio

“Magic Circus Show”.

Lunes y martes. 20 hs.

Estreno: 29 de diciembre.

“Kantarsis”.

Lunes a miércoles. 22:30 hs.

Estreno: 2 de enero.

“El show de Sofy”.

Infantil. Miércoles y jueves 20 hs.

Teatro Acuario

“Argentinos hasta la muerte”.

Viernes a domingos. 22 hs.

Estreno: 3 de enero.

“La gran estafa”.

Jueves a domingos. 0 hs.

Estreno: 3 de enero.

“El reino de María Elena Walsh. El musical”.

Jueves a sábados. 20 hs.

Estreno: 3 de enero.

“Tango, boleros y algo más”.

Lunes. 22 hs.

Estreno: 5 de enero.

“Las chicas solo quieren divertirse”.

Lunes y martes. 0 hs.

Estreno: 5 de enero.

“Extrem Magic”.

Estreno: 7 de enero.

“La era del rock”.

Domingos. 21 hs.

Estreno: 4 de enero.

Biblioteca José H. Porto

“Manos que hablan”.

Jueves y viernes. 21 hs.

Estreno: 26 de diciembre.

“Lingua Matter”.

Domingos y lunes. 21 hs.

Auditorio Municipal

“El experimento de la semana blanca”.

Lunes. 21 y 0 hs.