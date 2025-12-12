Joaquín Levinton sufrió un infarto en un bar y quedó en terapia intensiva

El cantante Joaquín Levinton se encuentra internado en terapia intensiva luego de haber sufrido una descompensación cardíaca en un bar del barrio porteño de Palermo. El líder de la banda «Turf» se encontraba haciendo un show cuando comenzó a sentirse mal y fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Fernández, donde le diagnosticaron un síndrome coronario agudo.

El hecho se produjo esta madrugada en un establecimiento ubicado sobre la Avenida Dorrego de la ciudad de Buenos Aires y trascendió que el músico comenzó a experimentar un fuerte dolor en el pecho, sudoración e hipotensión. Fue asistido de inmediato por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y se le realizarán diversos estudios para determinar su condición.

«Sufrió una descompensación cardiaca con hipotensión y sudoración a las 00.45, cuando estaba haciendo un show»; explicó el doctor Alberto Crescenti, titular del SAME, quien añadió: «Tenía un dolor intenso en el pecho. Había que descartar un infarto y fue trasladado al Hospital Fernández».

Horas antes de haberse descompensado, Levinton había realizado un posteo en sus redes sociales donde anunciaba la publicación de un libro y mostraba la tapa con una foto suya.