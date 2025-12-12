La música popular uruguaya desembarca en Santo Diablo

Desde mediados del 2022, Rubén Inzaurralde, Diego Ferreira y Quique Öesch, tres experimentados artistas uruguayos dieron forma al trío «Uruguayeses» que desembarca este fin de semana en el bar «Santo Diablo» de Villa Carlos Paz.

Llevando la música popular uruguaya como bandera y el claro propósito de difundir a los principales autores «yorugas», vienen realizando numerosas actuaciones dentro y fuera del vecino país. A través de chamarritas, milongas, serraneras, candombe y murga, recorren parte de la obra de los más representativos creadores como Rubén Lena, Alfredo Zitarrosa, José Carbajal «El sabalero», Rubén Rada, Santos Inzaurralde, Tabaré Cardozo, Jorge Drexler, Jaime Roos y Pitufo Lombardo, entre otros.

«URUGUAYESES» ofrece un paseo por los diferentes paisajes de la música popular uruguaya de raíz folclórica.

El tío se presentará el sábado 13 de diciembre en Maradona 165. Para consultas o reservas, comunicarse al (351) 3843215.