Furor por Shakira en Córdoba: dos shows agotados y récord turístico

Córdoba. La provincia se prepara para vivir uno de los acontecimientos artísticos más convocantes de los últimos años con la llegada de Shakira. La cantante colombiana se presentará hoy y mañana en el estadio Mario Alberto Kempes con dos funciones cuyas entradas ya se encuentran agotadas, generando una enorme expectativa tanto entre el público como en el sector turístico y comercial.

Los dos conciertos movilizarán a unas 120 mil personas y prometen marcar cifras récord para la economía local, en un contexto que ya muestra un balance positivo para el turismo provincial tras el último fin de semana largo. La magnitud del evento posiciona a Córdoba como uno de los principales polos culturales del país en la agenda de espectáculos internacionales.

“El espectáculo tendrá el mayor impacto económico en la historia de Córdoba”, aseguró el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani. El funcionario confirmó además que la hotelería de la ciudad capital alcanzó el 100% de ocupación, con una fuerte demanda que también se extendió a destinos cercanos como Sierras Chicas, Villa Carlos Paz y Alta Gracia.

Al comparar los recitales de Shakira con otros grandes eventos internacionales realizados en la provincia, Capitani sostuvo que la convocatoria y el impacto económico “serán mayores a los de shows anteriores como los de Metallica, Red Hot Chili Peppers, Paul McCartney, Luis Miguel o Ricky Martin”.

Incluso, estimaciones de los organizadores —realizadas antes de que se sumara la segunda fecha— señalan que el derrame económico rondará los 55 millones de dólares, una cifra que podría incrementarse con la llegada de visitantes de distintas provincias y países limítrofes. De este modo, Córdoba se encamina a vivir un fin de semana histórico, con la música como motor clave del turismo y la economía local.