Murió Peter Greene, actor de “Pulp Fiction” y “La máscara”

EE.UU. Peter Greene, el actor ampliamente recordado por sus interpretaciones de villanos y criminales en películas emblemáticas de los años noventa, murió a sus 60 años. Greene fue hallado sin vida en su apartamento del Lower East Side de Nueva York este viernes.

Gregg Edwards, su representante y gerente, informó sobre el deceso, sin especificar la causa. El caso ganó notoriedad inicial tras la publicación de la noticia por New York Daily News.

Según Edwards, el hecho de que la música sonara de forma continua durante más de 24 horas en el apartamento del artista desencadenó una visita médica que resultó en el hallazgo del cuerpo.

El representante de Greene precisó que lo había contactado hace pocos días atrás. “Nadie interpretó a un villano mejor que Peter”, afirmó Edwards en conversación telefónica; y agregó: “Pero también tenía un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme”.

La carrera de Greene quedó marcada por su habilidad para interpretar personajes oscuros y complejos. En 1994, encarnó a dos de los antagonistas más identificables del cine moderno: Zed, el guardia de seguridad violador en la multipremiada “Pulp Fiction” de Quentin Tarantino, y Dorian Tyrell, el principal rival de Jim Carrey en “La Máscara”. Ambos papeles lo posicionaron en el imaginario colectivo como el rostro del villano cinematográfico de la época.

Más allá de estos éxitos comerciales, Greene protagonizó la cinta “Clean, Shaven” (1993), donde interpretó a un hombre con esquizofrenia acusado de asesinato, en un papel exigente tanto desde el punto de vista físico como psicológico.

Nacido el ocho de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, Greene inició su trayectoria en la interpretación a los veinte años, residiendo en la ciudad de Nueva York. Según la biografía disponible en IMDb, la inquietud artística surgió en esa época, llevándolo a consolidarse como un actor de reparto imprescindible para los papeles de carácter.

Entre sus registros como actor figuran colaboraciones en títulos de culto y cintas de acción, siempre aportando presencia enigmática y profundidad a sus roles. A Greene le sobreviven una hermana y un hermano, detalló Edwards.