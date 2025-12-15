Shakira finalizó antes su show en el Kempes debido a la intensa lluvia

Córdoba. La cantante colombiana Shakira debió acortar anoche el primero de los dos shows que brindará en el estadio Kempes debido a la intensa lluvia que se desató en Córdoba.

La artista arribó en el marco de la gira Las Mujeres Ya No lloran World Tour.

El comienzo del show estaba previsto para las 21, aunque inició pasadas las 22.

A pesar del mal tiempo, la organización había ratificado que el recital se hacía sí o sí. No obstante, cuando todavía restaba media hora más de show, la presentación finalizó por las intensas precipitaciones.

Cuando el reloj marcaba las 22, Shakira encabezó la mencionada caminata y se subió al escenario. “Me hace muy feliz saber que vamos a cerrar la gira acá en Córdoba”, expresó la colombiana ante la mirada embelesada de sus miles de fans.

Después de poco más de una hora cantando, el show llegó a su fin debido a la intensidad de las lluvias que caían en la capital provincial. A pesar de que habían avisado previamente que la presentación de la colombiana no se suspendía por la caída de agua, el evento tuvo que finalizar antes de lo previsto.