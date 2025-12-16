Shakira: «He pasado aquí unos días inolvidables en las sierras»

La cantante Shakira brindó dos conciertos memorables en el estadio Mario Alberto Kempes y aseguró: «Quiero que sepan que he pasado aquí unos días inolvidables en las sierras cordobesas que me han dejado nueva, como nueva». La estrella colombiana se despidió anoche de la Provincia de Córdoba con un show multitudinario tras la lluvia registrada el domingo pasado.

La presentación se enmarcó dentro de la gira mundial «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour».

Shakira hizo su aparición en escena alrededor de las 21,30 horas con la «Caminata de la Loba» junto a los fanáticos invitados y descargó una batería de clásicos antes de decir: «Qué bueno que no llueve». «Nunca me olvidaré de lo lindos que han sido conmigo y de que la vida tiene formas de recompensar a uno y esta es una de ellas»; agregó.

Durante el show, hizo un impresionante despliegue de energía que sorprendió a todos y repasó todos sus clásicos.