Pity Álvarez listo para su regreso a los escenarios en Córdoba

Córdoba. Después de nueve años, Cristian “Pity” Álvarez volverá a subirse a un escenario y lo hará en Córdoba, el sábado 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes, ante una multitud. Los detalles del regreso, cargado de simbolismo y expectativa, fueron confirmados por el productor José Palazzo en una entrevista con Telenoche, donde definió el recital como uno de los momentos más fuertes de su carrera.

“Yo tuve dos regresos muy especiales en este estadio”, recordó Palazzo, al trazar un paralelo con hitos anteriores. Mencionó el retorno de Callejeros tras la tragedia de Cromañón y subrayó que, después de nueve años, el Pity vuelve a tocar en Córdoba, lo que convierte al show del sábado en un hecho excepcional.

El productor explicó que el armado técnico responde a un diseño pensado por el propio músico junto a su equipo. Detalló que se montó un escenario nuevo tras desmontar la producción anterior y adelantó que “se está formando un círculo que va a ser parte de la pantalla de una escenografía que él diseñó”. Según indicó, Cristian Álvarez llegará a la ciudad este jueves para supervisar los detalles y realizar la prueba de sonido.

Consultado sobre la situación judicial del artista, Palazzo fue claro: “El juzgado emitió un certificado por medio del cual puede viajar”. En ese sentido, explicó que el Pity está autorizado a tocar y que deberá presentarse la semana próxima en Tribunales, como parte de un proceso legal que sigue su curso.

Sobre el repertorio, Palazzo anticipó un recital sin sorpresas: temas de Viejas Locas e Intoxicados, todos clásicos, “no hay lados B”. Y descartó otros rumores, como un eventual show de AC/DC en el Kempes. Así, Córdoba se prepara para una noche que promete quedar en la historia del rock argentino.