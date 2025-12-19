Mau y Ricky Montaner se suman al Festival de la Avicultura

La edición 2026 del tradicional Festival de La Avicultura de Santa María de Punilla se llevará a cabo el miércoles 14, viernes 16, sábado 17 y jueves 22 de enero de 2026 y ya hay importantes figuras confirmadas.

En las últimas horas se confirmó la presencia de Mau y Ricky Montaner sobre el escenario del Predio El Paseo, prevista para el viernes 26 de enero. El dúo de hermanos, con grandes éxitos, reconocidos en toda Latinoamérica, se suma a la lista de los grandes artistas confirmados hasta el momento.

Lo que sin dudas, posiciona al festival avícola como una de las grandes propuestas en la temporada de verano, no solo en Punilla, sino también en la Provincia de Córdoba.

Miércoles 14 de enero: Q’Lokura

Viernes 16 de enero: Mau y Ricky, Dyango + artistas sorpresa

Sábado 17 de enero: Euge Quevedo y La Banda de Carlitos (LBC)

Las entradas están a la venta a través de Eden Entradas, punto de venta oficial del evento.