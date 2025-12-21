Pity Álvarez volvió a los escenarios con un gran show en Córdoba

Después de muchos años alejado de la música y se enfrentar tantas polémicas, Pity Álvarez volvió a los escenarios. Córdoba fue la provincia elegida para llevar adelante una noche unica. Al estadio Mario Alberto Kempes se acercaron más de 40 mil personas que querían ser testigos de un show impactante.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados debutó como solista en medio de la incertidumbre por fechas postergadas y, por supuesto, por la suspensión de su juicio por el homicidio de Cristian Díaz.

En un clima donde todos estaban expectantes, ya que no sabían con qué se iban a encontrar, la gente vivió la previa con mucha euforia y emoción. Llegada las 21, hora pactada para el comienzo del show, las luces se apagaron y el cantante apareció en escena, sólido y con una energía descomunal.

El recital duró unas 3 horas, donde tocó todo lo que esperaban sus fanáticos. La lista de temas recorrió distintas etapas de su carrera, con canciones que funcionaron como himnos para el público, que respondió cantando cada letra.

En medio de tanta gente, hubo una persona que resaltó por sobre todos: Cristina, su mamá, quien a pesar de todo jamás le soltó la mano. Ella lo acompañó en su recuperación y luchó para que Pity tuviera el tratamiento psiquiátrico que necesitaba. Y este sábado disfrutó de todos y cada uno de los temas interpretados por su hijo.

“Si dicen que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza: ¿Qué me va a juzgar dios? A mi que soy otro dios. Solo el universo me puede juzgar”, dijo el cantante, y rompió en llanto por la emoción de todo lo que estaba viviendo.

De cara a los próximos meses, Cristian Álvarez no tiene pactados shows ni grabaciones de canciones. De hecho, días atrás, José Palazzo anticipó que el próximo martes deberá presentarse ante la justicia para continuar con sus asuntos legales.