Bicho Gómez: “Vamos a trabajar y descansar al mismo tiempo”

Bicho Gómez será parte, junto a Nicolás Cabré y Mariano Martínez, de la comedia “Ni Media Palabra”, que se presentará en esta temporada en el Teatro Holiday I.

“Nos hemos divertido mucho, hace ya dos meses que venimos ensayando la comedia. Estamos con la expectativa de que el 25 de diciembre se presente al público y podamos disfrutar de la risa de la gente. Es una comedia que tiene unos giros inesperados para el público. Vengo a Carlos Paz desde el año 97, así que disfruto mucho de venir con mi familia y descansar y trabajar al mismo tiempo”, dijo Gómez durante el acto de lanzamiento de la temporada de Villa Carlos Paz.