El teatro inclusivo llega con “Manos que hablan”

El teatro inclusivo también dirá presente en la temporada veraniega de Villa Carlos Paz, donde se presentará la obra “Manos que hablan”.

“Hacemos teatro independiente carlospacense, desde hace varios años, la obra se llama “Manos que hablan”. Es una invitación a la sociedad toda, por el mensaje que vamos a dejar. Se van a divertir porque es una comedia, pero a la vez un par de lagrimones van a tirar. Es el mundo de las personas sordas y la necesidad de que estemos con ellos, la comunicación es lo importante. El estreno será el 2 de enero de las 21 hs, todos los jueves y viernes de enero y febrero en la Biblioteca José H. Porto. Son 4 actores en escena y algunos invitados”, señalaron los protagonistas.