Iripino: “Será un año para abrazarnos y conectarnos un poco más”

El coreógrafo y bailarín Marcelo Iripino estuvo en el lanzamiento de la temporada de Villa Carlos Paz, de la que será parte con la obra “Un cacho de mi vida”, que se presentará en el Teatro Zorba.

“Ya soy como el dinosaurio de Carlos Paz. Estoy muy feliz, vengo con un espectáculo que la gente va a poder disfrutar. Van a ver un Iripino que se emociona, que cuenta de la vida. No es un cacho de mi vida solamente, si no un cacho de la vida de todos. Voy a estar de jueves a domingo a las 22 hs en el Teatro Zorba. Es un año para volver a conectar, para volver a mirar a los ojos y decir te quiero, abrazarnos un poco más”, señaló Iripino.