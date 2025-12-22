Mariano Martínez: “Es la primera vez que vengo a Carlos Paz a trabajar”

El actor Mariano Martínez será uno de los protagonistas de la obra “Ni media palabra”, que se presentará durante la temporada en el Teatro Holiday I. Compartirá escenario con Nicolás Cabré y El Bicho Gómez.

“Siempre venía a Carlos Paz en familia, pero nunca a trabajar, es la primera vez. Se dio con esta obra que además tiene la particularidad de volver a hacer cosas juntas con Nico (Cabré). La pasamos muy bien en los ensayos, nos matamos de la risa, nos entendemos mucho con Nico y El Bicho (Gómez) también es un groso de la comedia”, afirmó Martínez.