Cinco estrenos integran la temporada del Teatro Candilejas

El Teatro Candilejas confirmó su programación para la temporada 2025/2026 en Villa Carlos Paz, con una cartelera que combina comedia, suspenso y clásicos teatrales, distribuidos entre sus dos salas.

En Candilejas 1, el 25 de diciembre debutará Suspendan la boda, la magia continúa, una comedia que regresa tras el éxito de la temporada anterior. Tendrá funciones de martes a domingos a las 22.30, con prensa a cargo de Lucía Alcaza.

En Candilejas 2, la temporada comenzará el 29 de diciembre con Ridículas, que se presentará los lunes y martes a las 22, con prensa de Maxi y Noe Cardaci.

El 2 de enero será el turno de El cuarto de Verónica, con funciones de jueves a domingos a las 22.

El 7 de enero se sumarán dos propuestas: Filomena Marturano, que tendrá funciones los miércoles a las 22 y a las 00.15, y Chau señor miedo, con funciones los miércoles a las 20.30. Ambas producciones también cuentan con la prensa de Maxi y Noe Cardaci.

De esta manera, el Teatro Candilejas renueva su apuesta para el verano con una programación variada, dirigida tanto a residentes como a turistas que eligen Villa Carlos Paz como destino teatral.