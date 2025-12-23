Comienzan a palpitarse los Premios Carlos, se presentó al jurado

Tras la apertura de temporada, este martes 23 de diciembre se presentó oficialmente al jurado que estará a cargo de la elección de los Premios Carlos 2026. Se hizo una rueda de prensa con algunos anuncios vinculados a la premiación, prevista para el lunes 2 de febrero y uno de los puntos centrales fue la ratificación de reglas estrictas para dar transparencia y seguridad.

En ese sentido, se remarcó que solo participarán aquellas obras que se presenten en salas debidamente habilitadas.

La coordinadora del jurado, Sonia Camps, expresó: «No vamos a exponer al jurado ni representar a la Municipalidad en lugares no habilitados. Ya vivimos situaciones muy graves. Se trabajará con mucha seriedad para que sea una premiación exitosa».

El reglamento completo y el formulario de inscripción de cada espectáculo estará disponibles en la página web de la Municipalidad, así como en sus redes oficiales. El sistema será 100% digita y fecha límite será el lunes 5 de enero. Se tendrán consideración las obras que tengan dos funciones semanales y estén cuatro semanas consecutivas en cartelera (durante el mes de enero). En tanto, las obras que no cumplan con estas condiciones quedarán automáticamente fuera de competencia, incluso si se presentan pocos días antes del cierre de temporada.

Hasta el momento, hay 81 obras inscriptas y se estima que habrá más de 50 en condiciones de ser evaluadas.

Finalmente, se llamó a productores, elencos y medios a acompañar una temporada que busca elevar el nivel artístico y organizativo de los «Premios Carlos», uno de los reconocimientos teatrales más importantes del país.

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva de los premios son: Guillermo Gagliardi (músico), Javier Pérez (actor), Silvina Domínguez (modelo y bailarina), Damián Grassi (actor), Matías Gramajo (actor), Sandra Callejón (actriz), Florencia Villagra (técnica en caracterización teatral), María Lourdes García (bailarina), María Rosalía Beni (maquilladora), Diego Olmos (coreógrafo), Susana Espeche (actriz), Lucía Berecibar (bailarina), Daniel Sosa (músico) y Nicolás Tobares (bailarín). Además, forma parte de la Comisión Ejecutiva, el Director de Cultura, Fernando Barrera, y se designó como coordinadora a Sonia Camps.