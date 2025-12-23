El Festival de Cosquín se vive desde lo más alto: una experiencia única

El Festival de Cosquín ofrecerá una experiencia gastronómica única durante la edición 2026. ¿Te imaginás sentir la vibración de cada acorde y el alma del festival? Se inaugura un nuevo espacio con vistas privilegiadas: La Próspero Terraza Gastronómica.

La experiencia incluye vista panorámica total y sonido de alta fidelidad, gastronomía de autor y barra libre durante toda la noche, recepción con una copa de champagne, acceso preferencial (Puerta 2) sin filas y con ingreso para menores de 4 años, sin cargo.

Habrá cupos limitados y podrás reservar tu lugar con dos tipos de modalidad, a través de Autoentrada.

Se ofrece la propuesta «Noches Platinum» a un costo de $250.000 + SC (para los días 24, 25, 26, 28 y 31 de enero y 1 de feb) y «Noches Golden» por $200.000 + SC (para los días 27, 29 y 30 enero).