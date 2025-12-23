La comedia éxito del 2025 vuelve a Carlos Paz con elenco renovado

Tras el éxito obtenido durante la temporada 2025 y el fuerte acompañamiento del público a nivel nacional, la comedia Suspendan la boda, la magia continúa presentó oficialmente a su nuevo elenco y confirmó su regreso a los escenarios de Villa Carlos Paz.

La obra estará protagonizada por Nazarena Vélez, Barbie Vélez, Santiago Caamaño y marcará el debut actoral de Juan Ignacio “Nacho” Castañares, con la participación especial de Roly Serrano, quien vuelve a la escena teatral de la villa interpretando al hechicero de manera presencial.

La nueva temporada llegará con escenografía renovada, nuevos personajes y la dirección de Eva Halac. La historia gira en torno a Marga y Junior, una joven pareja a punto de casarse, cuya vida da un giro inesperado con la aparición de un misterioso hechicero. A un día de la boda, irrumpen además las versiones futuras de ambos protagonistas, desatando una sucesión de situaciones que alteran por completo el rumbo de la historia.

El estreno está previsto para el próximo 25 de diciembre en el Teatro Candilejas 1, con funciones de martes a domingos a las 22.30.

Durante la presentación ante la prensa, realizada en un restaurante del Cerro de las Rosas en la ciudad de Córdoba, Nazarena Vélez destacó que la obra mantiene su esencia original, pero con una energía renovada: señaló que las nuevas incorporaciones permiten que la historia “se respire distinto”, sin perder el hilo conductor que la convirtió en una de las comedias más elegidas de la temporada pasada. También remarcó que se trata de una propuesta pensada para toda la familia, con humor, emoción y un mensaje optimista.

Suspendan la boda, la magia continúa llega así a la temporada 2026 potenciada, con una apuesta fuerte al entretenimiento familiar y una trama que invita a viajar en el tiempo entre risas y enredos.

Las entradas están disponibles en Plateanet y en la boletería del teatro.