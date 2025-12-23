Teatro inclusivo llega al verano con “El Circo de Luz” en Carlos Paz

El elenco de teatro inclusivo MAKTUB, de Villa Carlos Paz, confirmó su regreso a la temporada de verano con El Circo de Luz, una comedia pensada para toda la familia que combina magia, humor y emoción, con mensajes que invitan a reconectar con la alegría, el amor y la luz interior.

Con 30 artistas en escena, el grupo ensaya durante todo el año para presentarse en la temporada estival, que para ellos representa no solo una experiencia artística, sino también una oportunidad laboral. La recaudación de cada función se reparte en partes iguales entre todos los integrantes, convirtiéndose en un logro colectivo de enorme valor para el elenco.

MAKTUB cuenta con una trayectoria destacada en el teatro inclusivo local y nacional, con reconocimientos como dos Premios Carlos, tres Premios Estrella Concert y un Premio Quijote. Entre sus antecedentes se encuentran Casting Show, la primera obra inclusiva con streaming en vivo en Argentina, y En busca de la salvación, pionera en incorporar lengua de señas en escena.

En esta nueva propuesta, El Circo de Luz se presenta como un viaje sensible y poético, donde cada personaje celebra la identidad, la diversidad y el valor de ser uno mismo. La obra está dirigida por Luz Paula Di Rienzo y propone una experiencia teatral que interpela tanto a grandes como a chicos.

Las funciones de verano se realizarán todos los martes a las 22 en el Auditorio Municipal, ubicado en Liniers 50, y todos los jueves a las 22 en el Salón Coopi, en Moreno 80. La entrada general tiene un valor de 10.000 pesos.

Desde la producción informaron que la directora y los artistas se encuentran disponibles para entrevistas y agradecieron especialmente la difusión del espectáculo, invitando a la comunidad y a los turistas a acompañar esta propuesta inclusiva.