El terrible presente de Tylor Chase: de actor exitoso a vivir en la calle

Tylor Chase, recordado por interpretar a Martin Qwerly en la exitosa serie de Nickelodeon "Ned's Declassified School Survival Guide", atraviesa actualmente una realidad muy distinta a la que supo vivir durante su etapa de fama televisiva y, a los 36 años, fue visto viviendo en las calles de Riverside, California, según informó Daily Mail.

Según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, lejos de los sets de grabación, Chase fue encontrado levantando colillas de cigarrillos y tarjetas navideñas descartadas.

Nacido en Arizona, alcanzó popularidad a los 15 años al sumarse al elenco de la serie juvenil, en la que participó durante sus tres temporadas, emitidas entre 2004 y 2007. Tras el final del programa, su carrera actoral comenzó a diluirse y solo tuvo apariciones esporádicas antes de alejarse por completo de la televisión.

De acuerdo con Daily Mail, luego de abandonar la actuación se mudó a Georgia junto a su padre y en 2014 comenzó a compartir videos de poesía en YouTube. En uno de ellos, titulado Bipolar, expresó: “Soy una hoja en una cuneta en movimiento, con el destino inevitable de terminar en un desagüe”.

La vida de Chase estuvo signada por la inestabilidad en los últimos años. Se trasladó a Riverside, ciudad donde reside su madre.

En ese período intentó relanzar su perfil creativo y en 2020 publicó dos novelas de fantasía bajo el seudónimo Shrine Tylor, con relatos centrados en un pintor mágico que derrota a un rey vampiro y llega al Cielo. Hasta octubre de 2021 mantuvo actividad en YouTube, donde difundía poemas y capítulos narrados de sus libros.

El medio británico también reportó que el ex actor enfrenta diversos inconvenientes legales. Según registros judiciales del condado de Riverside, acumula 12 casos abiertos desde agosto de 2023, ocho de ellos iniciados en el último año, vinculados a presunto hurto de artículos por menos de 950 dólares y consumo de sustancias controladas.

Ryan Railsback, portavoz del Departamento de Policía de Riverside, aseguró a Daily Mail que Chase no es buscado activamente y que siempre colaboró con las autoridades.

“Durante todas nuestras interacciones, ha sido cordial y cooperativo”, afirmó. Además, explicó que se le ofreció asistencia en reiteradas oportunidades, incluyendo refugio, tratamiento contra adicciones y servicios de salud mental, propuestas que el actor rechazó. “En lo que respecta a la familia, no tengo constancia de intentos por parte de los oficiales para contactar a sus parientes”, agregó.

Consultado por su situación, Chase negó estar en situación de calle y aseguró contar con una red de contención. “No es realmente así, tengo amigos y familia. Me quedo por aquí, mi madre está aquí”, sostuvo.

Sobre su estado físico, Daily Mail describió que vestía una chaqueta impermeable rota, una camiseta de los LA Raiders y pantalones con estampas de personajes de Rugrats. Tenía las manos visiblemente sucias y con cortes. Al ser reconocido por su pasado en Nickelodeon, su actitud cambió y recordó su paso por la serie: “Empezamos en 2004 y llegamos a la tercera temporada en 2007. Después tuvimos una fiesta de cierre, las festividades, como unas felices fiestas”.

Ante un ofrecimiento de comida, Chase expresó su preferencia por la marihuana y señaló que consume varios medicamentos recetados por un psiquiatra, aunque negó tener un diagnóstico formal. También manifestó su intención de regresar a Georgia para acceder a un programa de asistencia habitacional y reencontrarse con su padre: “Tengo todo listo para quedarme allá, espero tener una habitación… Probablemente un programa de asistencia habitacional en Georgia”.

Por su parte, su madre, Paula Moisio, quien trabaja en Realty One Group en Riverside, rechazó hacer declaraciones al medio británico. Sin embargo, cuando una usuaria de Instagram organizó una colecta solidaria para ayudar a su hijo, solicitó que fuera cancelada. “Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él la rechaza. El dinero no le sería de ayuda”, escribió.

En las últimas horas, el caso de Tylor tomó estado público a nivel mundial debido a la difusión de videos del actor en situación de calle.

La ayuda que recibió de un excompañero de elenco

Daniel Curtis Lee viajó desde Los Ángeles hasta Riverside, California, para brindarle ayuda concreta y acompañamiento.

Según compartió el propio Lee en sus redes sociales, recorrió cerca de 50 millas para encontrarse con Chase y pasar el día con él.

Caminaron juntos, se pusieron al día tras años sin verse y compartieron una comida antes de ayudarlo a conseguir un alojamiento temporal.

El objetivo principal fue protegerlo de una fuerte tormenta que se anunciaba para el sur de California. Daniel explicó que logró registrarlo en un motel local para que pudiera mantenerse seco y seguro durante los días de mal clima.

“Es temporada navideña, está lloviendo y solo quería que tuviera al menos un lugar básico donde quedarse”, expresó en un video.

Además del apoyo material, el actor le dejó un mensaje de aliento público: “Creo en vos. Vamos a salir adelante, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir caminando y trabajando”.

En declaraciones a TMZ, Lee remarcó que su prioridad fue la seguridad inmediata de Chase y adelantó que planea seguir en contacto para ayudarlo en lo que esté a su alcance.

Entre ellas, Shaun Weiss, conocido por Mighty Ducks, le ofreció hospedaje en un centro de recuperación con el que colabora.

Sin embargo, según trascendió, Chase se muestra reticente a aceptar ayuda que implique internaciones o tratamientos formales, y prefiere permanecer en la calle.

Otros excompañeros también expresaron su preocupación, como Devon Werkheiser, quien interpretó a Ned en la serie, lamentó públicamente la situación y destacó la complejidad de los casos donde se combinan adicciones y problemas de salud mental.

“Es una lucha diaria muy cuesta arriba cuando la persona no busca ayuda activamente. Se necesita muchísimo apoyo, paciencia y tiempo”, señaló.