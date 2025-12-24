Lali anunció su primer show en el estadio de River

Buenos Aires. Lali Espósito atraviesa un momento de consolidación artística y popularidad que la ubica como una de las figuras más importantes de la música pop argentina actual. A tan solo días de haber realizado su quinto show del año en el estadio Vélez Sarsfield, una serie de conciertos que agotaron localidades en cada una de sus fechas, la cantante sorprendió a su público con el anuncio de un nuevo hito en su carrera: el primer concierto en el estadio Monumental casa de River Plate. Este anuncio, que se gestó en medio de una sofisticada puesta en escena durante el último show en Vélez, marcó el cierre de una etapa y el inicio de otra aún más ambiciosa para la artista.

Durante la última fecha en Vélez, Lali apostó por el misterio y la expectativa. Al concluir el recital, las pantallas del estadio proyectaron un video en blanco y negro que recorrió diferentes puntos emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. La secuencia, cuidada en cada detalle, mantuvo la atención del público hasta el plano final, en el que la propia Lali aparece agregando una línea de color a la estrella que ilustra la tapa de su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama. Sobre la estrella, apareció el número 666, un símbolo que alimentó las especulaciones y la conversación entre sus seguidores en redes sociales, atentos a cualquier pista sobre los próximos pasos de la cantante.

El misterio se resolvió pocos días después, cuando la artista confirmó que el número revelado hacía referencia a la fecha de su próximo desafío: el 6 de junio de 2026, Lali dará su primer show en el estadio Monumental de River Plate, conocido como el Mâs Monumental, el escenario más grande y emblemático del país, el mismo que hace unas semanas se llenó dos veces con la exitosa gira de Oasis.

La noticia tuvo un impacto inmediato entre los fans, que convirtieron las redes sociales en un espacio de celebración y promesas de una “fiesta pop” sin precedentes. El anuncio no solo representa un logro personal en la carrera de la cantante de “Fánatico”, sino que también la coloca en un lugar destacado dentro de la escena musical argentina, sumándose a la lista de artistas nacionales e internacionales que han logrado convocar a multitudes en el estadio de River.