Noche de brindis, música y baile para abrir la temporada en Valle Hermoso

Este sábado por la noche, la Municipalidad de Valle Hermoso realizará un encuentro abierto en la Plaza Manuel Belgrano para celebrar el cierre del año y dar inicio a la temporada de verano, con propuestas gastronómicas y musicales para vecinos y visitantes.

La actividad se desarrollará este sábado 27 de diciembre desde las 20.30, con cocina en vivo, espectáculos musicales y un cierre bailable. Sobre el escenario se presentarán Paola Valero y Algo Va a Salir, mientras que el final estará a cargo de Chiclaq, con un show orientado al baile y la participación del público.

El evento apunta a generar un espacio de encuentro comunitario en el inicio de la temporada estival, combinando música, gastronomía y celebración al aire libre en uno de los puntos centrales de la localidad.