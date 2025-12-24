Se conoció cuándo será la entrega de los premios «Carlos 2026»

Los premios «Carlos 2026» son los máximos galardones que entrega la ciudad de Villa Carlos Paz a la colonia artística y ya tienen fecha de entrega y jurado. Ayer se presentó a los encargados de evaluar cada una de las propuestas artísticas de la temporada de verano y se confirmó que la ceremonia se realizará el próximo lunes 2 de febrero en una locación a definir.

La ciudad se vestirá de gala para recibir a los artistas que hacen temporada.

El jurado estará compuesto por Guillermo Gagliardi (músico), Javier Pérez (actor), Silvina Domínguez (modelo y bailarina), Damián Grassi (actor), Matías Gramajo (actor), Sandra Callejón (actriz), Florencia Villagra (técnica en caracterización teatral), María Lourdes García (bailarina), María Rosalía Beni (maquilladora), Diego Olmos (coreógrafo), Susana Espeche (actriz), Lucía Berecibar (bailarina), Daniel Sosa (músico), Nicolás Tobares (bailarín) quienes serán los encargados de proclamar a los ganadores.

Además, forman parte de la Comisión Ejecutiva, el Director de Cultura, Fernando Barrera y la coordinadora a Sonia Camps.

El «Premio Carlos» es el galardón oficial de la ciudad de Villa Carlos Paz y tiene por objetivo reconocer a los distintos espectáculos y artistas que deciden hacer temporada en la ciudad.



Este año la nueva reglamentación de los premios destaca que solo serán evaluados aquellos espectáculos que cumplan con dos funciones semanales, como mínimo, en enero en días diferentes por cada semana del mencionado mes, en un total de 8 funciones (todo el mes de enero). Además, es requisito indispensable para participar que el espectáculo se desarrolle en un espacio con la habilitación correspondiente, dentro del ejido de la ciudad.

Todos los espectáculos que deseen participar de dicha premiación, deberán completar el siguiente formulario de inscripción-ficha técnica, con fecha límite del 5 de enero de 2026: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7AL7_8q_TMpTB65rOObu2zD-sr3_GAwzF3yuRHODEYvpo3Q/viewform