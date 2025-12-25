Jesús María 2026: la grilla completa del Festival de Doma y Folklore en su edición 60°
El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María tendrá en 2026 una edición histórica: celebrará sus 60 años con una grilla de artistas de primer nivel y una programación que se extenderá durante 11 noches consecutivas, desde el jueves 8 hasta el domingo 18 de enero.
El tradicional encuentro se desarrollará en el predio del festival, ubicado sobre Cleto Peña 82, en la ciudad de Jesús María, Córdoba, uno de los escenarios más emblemáticos de los festivales de verano en Argentina y Latinoamérica.
Además de los espectáculos musicales, el evento contará con jineteadas, campeonatos de doma, propuestas culturales, ferias, espacios gastronómicos y actividades pensadas para toda la familia, manteniendo viva la tradición que caracteriza al festival desde sus orígenes.
Figuras consagradas y diversidad de géneros
La edición 2026 reunirá a grandes referentes del folklore, el cuarteto, la cumbia y la música popular argentina. Entre los nombres más destacados aparecen Abel Pintos, Soledad, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, Chaqueño Palavecino, Los Palmeras, Ke Personajes, La K’onga, Ulises Bueno y Cazzu, entre muchos otros.
Las entradas ya se encuentran disponibles tanto de manera online por los canales oficiales como en forma presencial en las boleterías del festival, con distintas ubicaciones y valores según la noche elegida.
Grilla completa del Festival de Jesús María 2026
Jueves 8 de enero
Jairo
Destino San Javier
Los Nombradores del Alba
Damián Córdoba
Nati Pastorutti
Decime Chango
Bien Argentino
Viernes 9 de enero
Los Palmeras
Q’ Lokura
Los 4 de Córdoba
Angelo Aranda
Lautaro Rojas
DJ Fer Palacio
Sábado 10 de enero
Abel Pintos
Los Nocheros
Los Herrera
Los Trajinantes
SANT2
Mati Rojas
Domingo 11 de enero
Lázaro Caballero
Christian Herrera
Piko Frank
Lucas Sugo
Campedrinos
Magui Olave
Lunes 12 de enero
Los Tekis
La T y la M
Ke Personajes
Diableros Jujeños
Kepianco
Ceibo
Martes 13 de enero
Sergio Galleguillo
LBC y Euge Quevedo
Juan Fuentes
Carafea
Jessica Benavidez
Miércoles 14 de enero
Luciano Pereyra
La K’onga
Nahuel Pennisi
Maggie Cullen
La Callejera
Jueves 15 de enero
Soledad
El Indio Lucio Rojas
Paquito Ocaño
Los Carabajal
Orellana Lucca
Chequelo
Viernes 16 de enero
Chaqueño Palavecino
El Loco Amato
Las Voces de Orán
Cabales
Canto 4
Los Alonsitos
Loy Carrizo
Sábado 17 de enero
Jorge Rojas
Ahyre
Cazzu
Ulises Bueno
Guitarreros
La Clave Trío
Domingo 18 de enero
Los Manseros Santiagueños
Raly Barrionuevo
Dúo Coplanacu
Desakta2
Flor Paz
Simón Aguirre