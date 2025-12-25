Jesús María 2026: la grilla completa del Festival de Doma y Folklore en su edición 60°

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María tendrá en 2026 una edición histórica: celebrará sus 60 años con una grilla de artistas de primer nivel y una programación que se extenderá durante 11 noches consecutivas, desde el jueves 8 hasta el domingo 18 de enero.

El tradicional encuentro se desarrollará en el predio del festival, ubicado sobre Cleto Peña 82, en la ciudad de Jesús María, Córdoba, uno de los escenarios más emblemáticos de los festivales de verano en Argentina y Latinoamérica.

Además de los espectáculos musicales, el evento contará con jineteadas, campeonatos de doma, propuestas culturales, ferias, espacios gastronómicos y actividades pensadas para toda la familia, manteniendo viva la tradición que caracteriza al festival desde sus orígenes.

Figuras consagradas y diversidad de géneros

La edición 2026 reunirá a grandes referentes del folklore, el cuarteto, la cumbia y la música popular argentina. Entre los nombres más destacados aparecen Abel Pintos, Soledad, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, Chaqueño Palavecino, Los Palmeras, Ke Personajes, La K’onga, Ulises Bueno y Cazzu, entre muchos otros.

Las entradas ya se encuentran disponibles tanto de manera online por los canales oficiales como en forma presencial en las boleterías del festival, con distintas ubicaciones y valores según la noche elegida.

Grilla completa del Festival de Jesús María 2026

Jueves 8 de enero

Jairo

Destino San Javier

Los Nombradores del Alba

Damián Córdoba

Nati Pastorutti

Decime Chango

Bien Argentino

Viernes 9 de enero

Los Palmeras

Q’ Lokura

Los 4 de Córdoba

Angelo Aranda

Lautaro Rojas

DJ Fer Palacio

Sábado 10 de enero

Abel Pintos

Los Nocheros

Los Herrera

Los Trajinantes

SANT2

Mati Rojas

Domingo 11 de enero

Lázaro Caballero

Christian Herrera

Piko Frank

Lucas Sugo

Campedrinos

Magui Olave

Lunes 12 de enero

Los Tekis

La T y la M

Ke Personajes

Diableros Jujeños

Kepianco

Ceibo

Martes 13 de enero

Sergio Galleguillo

LBC y Euge Quevedo

Juan Fuentes

Carafea

Jessica Benavidez

Miércoles 14 de enero

Luciano Pereyra

La K’onga

Nahuel Pennisi

Maggie Cullen

La Callejera

Jueves 15 de enero

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Viernes 16 de enero

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales

Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

Sábado 17 de enero

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18 de enero

Los Manseros Santiagueños

Raly Barrionuevo

Dúo Coplanacu

Desakta2

Flor Paz

Simón Aguirre