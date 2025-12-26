Con buena cantidad de público, comenzaron los debuts teatrales en Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Con un buen marco de público, la temporada teatral de verano comenzó anoche en Villa Carlos Paz con los primeros estrenos sobre los escenarios de la ciudad. La concurrencia confirmó una vez más al destino como una de las plazas teatrales más importantes del país durante el receso estival.

En el Teatro Candilejas I, se presentó la comedia “Suspendan la boda. La magia continúa”, protagonizada por Nazarena Vélez, Roly Serrano, Barbie Vélez, Santiago Caamaño y Nacho Castañares, entre otros. La obra se ofrecerá de martes a domingos, a las 22.30 hs.

Por su parte, el Teatro del Lago estrenó “Cortocircuito”, un nuevo espectáculo que reúne a Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone, Sebastián Almada y Julieta Poggio, con dirección de Diego Ramos y producción de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe. Las funciones serán de martes a domingos.

En tanto, en el Teatro Holiday I debutó la comedia “Ni media palabra”, con Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez. La obra subirá a escena de miércoles a domingos, a las 22 hs.

De esta manera, Villa Carlos Paz vuelve a encender sus marquesinas y da inicio a una temporada que promete una amplia oferta teatral y una fuerte convocatoria de público durante todo el verano.