“Ni media palabra” debutó a sala llena en el Teatro Holiday

En plena noche de Navidad y con sala llena, la comedia "Ni media palabra" tuvo su esperado estreno en el Teatro Holiday, marcando el inicio de la temporada teatral. La obra está protagonizada por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el “Bicho” Gómez, quienes lograron conquistar al público desde el primer minuto con un despliegue de humor, carisma y gran química sobre el escenario.

La función contó con la presencia de su co-directora, Rocío Pardo, quien siguió atentamente cada escena desde la sala. El trío protagónico brilló con su histrionismo y timing cómico, generando risas constantes y aplausos espontáneos a lo largo de toda la función.

"Ni media palabra" narra la historia de tres hombres, un juego y una visita tan inesperada como incómoda. Lo que comienza como una noche aparentemente común se transforma en una sucesión de situaciones imprevisibles, donde los equívocos y las sorpresas se encadenan sin dar respiro. Una comedia ágil, dinámica y pensada para todo público, que garantiza risas de principio a fin.

La obra se presenta de miércoles a domingos a las 21.30 horas en el Teatro Holiday.