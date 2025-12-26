«Suspendan la boda» levantó el telón en el Teatro Candilejas

La comedia «Suspenda la boda, la magia continúa» tuvo su estreno en el Teatro Candilejas de Villa Carlos Paz y levantó el telón de la temporada de verano. Se trata de una de las grandes apuestas del verano 2026 y cuenta con la participación de Nazarena Vélez, Barbie Vélez, Santiago Caamaño, Roly Serrano y Nacho Castañares.

El público aplaudió de pie la primera función de este espectáculo que se presenta de martes a domingo en la Sala 1.

Una de los momentos más emotivos se vivió tras la incorporación de Roly Serrano, como el hechicero, y el debut actoral de Nacho Castañares. En el cierre de la obra, Nazarena expresó: «Realmente a mí, me emociona tenerte acá, Roly de verdad. Sos un maestro. Le das magia, le vamos a seguir dando magia todas las noches. Es un placer». A lo que Roly contestó: «Bueno yo soy un ejemplo creo, que el futuro te da y te devuelve. ESTOY VIVO y acá de nuevo estar con ustedes».

Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro y por Plateanet.com.