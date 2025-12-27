J Balvin y Bizarrap lanzaron la sesión 62/66

País. La colaboración entre Bizarrap y J Balvin, considerado uno de los principales exponentes de la música latina urbana, se materializó con el lanzamiento de la BZRP Music Session Vol. 62/66. La unión representa un encuentro histórico que fusiona tradiciones musicales, innovación artística y simbolismo cultural, consolidando la influencia de ambos en la escena global.

El tema, que supera los tres minutos de duración, inicia con un homenaje al vallenato, un género emblemático de Colombia, impregnando la producción de Bizarrap con referencias tanto a la raíz latinoamericana como a las tendencias contemporáneas. A partir de una base que mezcla elementos del género con toques de EDM, la voz de Balvin explora una faceta romántica poco habitual en sus trabajos recientes.

A lo largo de la canción, se percibe una reinterpretación moderna de géneros tradicionales, propiciando el encuentro de la identidad colombiana de Balvin con el perfil sonoro característico del productor argentino. En este diálogo artístico, Bizarrap despliega su capacidad para experimentar sin perder la esencia que ha distinguido a sus trabajos anteriores, mientras J Balvin utiliza la plataforma para reflexionar sobre resiliencia y crecimiento personal. La colaboración trasciende lo estrictamente musical y simboliza el potencial integrador y transformador de la música latina.

Tras el lanzamiento, Bizarrap realizó una publicación en la que compartió el tema junto a sus millones de seguidores en Instagram. Inmediatamente, el posteo alcanzó miles de likes y comentarios, entre ellos, el de Franco Colapinto. “Y a la que me olvidó se le olvidó que me olvido, dale loco, que manija de Año Nuevo”, escribió el piloto de Fórmula 1.