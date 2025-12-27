Camilo Nicolás estrenó “Es por ahí” en el Teatro Holiday

Villa Carlos Paz. Con una sala colmada, Camilo Nicolás inauguró anoche la temporada teatral 2026 con el estreno de su nuevo espectáculo “Es por ahí”, en el Teatro Holiday de Villa Carlos Paz.

En esta nueva propuesta, el reconocido humorista despliega todo su talento y versatilidad para reflexionar, desde el humor, sobre el paso del tiempo como una consecuencia inevitable de la existencia. “No hay cosa ni persona que no sienta el paso del tiempo”, es una de las premisas que atraviesa el show, siempre abordada con ironía, frescura y complicidad con el público.

Fiel a su estilo, Camilo Nicolás sorprende con una galería de personajes que interactúan constantemente con los espectadores, generando situaciones desopilantes y carcajadas continuas gracias a sus ocurrencias y su particular mirada sobre lo cotidiano.

Como novedad en esta temporada, el espectáculo incorpora una dinámica interactiva que permite al público participar activamente y hasta llevarse dinero en efectivo como premio, sumando un condimento especial a la experiencia teatral.

“Es por ahí” se presenta como un show ágil, divertido y renovado, que garantiza risas de principio a fin y reafirma el sello personal que Camilo Nicolás impone noche tras noche sobre el escenario.

El espectáculo se ofrece de jueves a domingos a las 22.30 horas en el Teatro Holiday. Las entradas pueden adquirirse a través del sitio www.autoentrada.com

.