Cómo se vivió el mágico debut de «Épico» en el Teatro Luxor

El espectáculo que encabezan Willy Magia y el Mago Matus tuvo su esperado debut en la sala del Teatro Luxor de Villa Carlos Paz. «Épico: legendario» puso primera y levantó el telón de la temporada con el pie derecho y la ovación del público.

Los ilusionistas atraviesan su segunda temporada consecutiva con un show recargado y donde se redobla la apuesta.

La obra fue concebida para toda la familia, donde la magia, la tecnología y el humor conviven en una puesta en escena jamás vista en América Latina. Para esta nueva edición, los magos lo dejan todo sobre el escenario con trucos nuevos donde hacen desaparecer personas, aparecer grandes objetos y una vez más, hacen realidad sus propios sueños.

Se presentan los días viernes, sábados y domingos a las 21.30 hs en el Teatro Luxor y las entradas se adquieren a través del sitio: www.autoentrada.com