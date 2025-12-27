Continúan los estrenos teatrales en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. La temporada teatral de verano en Villa Carlos Paz sigue sumando propuestas y convocando al público. Tras los primeros estrenos que comenzaron el pasado 25 de diciembre, con una muy buena concurrencia, esta noche se renueva la cartelera con nuevos debuts en distintos escenarios de la ciudad.

En Villa Sports Bar (9 de Julio 50) se presentará “Cocodrilo. El Gran Show”, una propuesta humorística y musical protagonizada por Omar Suárez, Denise Cerrone y Agustín Souza, junto a un destacado elenco. El espectáculo podrá disfrutarse de martes a domingos, a las 22 horas.

Noticias Relacionadas Con buena cantidad de público, comenzaron los debuts teatrales en Carlos Paz

Por su parte, el Multiespacio Mónaco (Avenida San Martín y Zuviría) será sede del estreno de “Soy Mestiza”, un show encabezado por Mariana Clemensó, con producción de Ángel Carabajal. La obra se presentará de miércoles a domingos, también a las 22 horas.

De esta manera, Villa Carlos Paz continúa afianzándose como uno de los principales destinos teatrales del verano, con una variada oferta artística que combina humor, música y espectáculos para todos los gustos.