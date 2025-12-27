Jairo, Los Manseros y Jorge Rojas, abrirán el Festival de Cosquín

Cosquín. Con la grilla oficial ya confirmada y las entradas a la venta, el Festival Nacional de Folklore de Cosquín se prepara para ser una de las grandes propuestas culturales del verano 2026 en la provincia de Córdoba. La tradicional cita se desarrollará del 24 de enero al 1 de febrero, cuando la emblemática Plaza Próspero Molina vuelva a vibrar con nueve lunas cargadas de música, tradición y nuevas expresiones del folklore.

La primera luna, prevista para el sábado 24 de enero, contará con figuras de gran trayectoria y convocatoria como Jairo, Los Manseros Santiagueños y Jorge Rojas, además del salteño Christian Herrera, quien llega como consagración del festival 2025.

La programación continuará el domingo 25 con el Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Raly Barrionuevo, Facundo Toro y Cazzu, mientras que el lunes 26 será el turno de Ahyre, Abel Pintos y Guitarreros.

El martes 27, en la cuarta luna, subirán al escenario Lázaro Caballero, Lucio “El Indio” Rojas, Paquito Ocaño, Orellana Lucca y Mariana Carrizo. El miércoles 28, la quinta luna tendrá como protagonistas a Luciano Pereyra, Leandro Lovato, La Callejera y Silvia Layana.

La sexta luna, el jueves 29, reunirá a Los Tekis, Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune y Ceibo, mientras que el viernes 30 se presentarán Chaqueño Palavecino, Juan Fuentes y Nati Pastorutti.

El sábado 31, en la octava luna, se celebrarán los 30 años de carrera de Soledad, junto a Suna Rocha y el espectáculo especial “Juntos, la Leyenda Continúa”, con Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu. El cierre del festival será el domingo 1 de febrero, con las actuaciones de Milo J, Peteco Carabajal, Maggie Cullen, Cuti y Roberto Carabajal y Teresa Parodi.

Las entradas para Cosquín 2026 ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse de manera online a través de autoentrada.com, con valores que varían según cada noche del festival.