J Balvin pasea y se relaja en las sierras de Córdoba

Córdoba. El famoso cantante y productor colombiano, J Balvin, en la pareja con la modelo carlospacense Valentina Ferrer, se encuentra en las sierras de Córdoba pasando unos días de vacaciones junto a su familia y amigos.

En las últimas horas, Ferrer compartió en su cuenta de Instagram un video que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En las imágenes se observa a varios familiares reunidos en una tarde distendida, cuando de fondo comienza a sonar la nueva colaboración de Balvin junto a Bizarrap. La música sube, la energía se contagia y el propio cantante colombiano aparece en el centro de la escena levantando un vaso de fernet, mientras todos celebran al ritmo del tema.

Noticias Relacionadas J Balvin y Bizarrap lanzaron la sesión 62/66

Más tarde, la modelo publicó algunas postales del paisaje serrano que eligieron para vacacionar. Si bien la pareja no reveló la ubicación exacta, trascendió que estarían alojados en la zona de El Durazno, en pleno Valle de Calamuchita, un lugar conocido por su tranquilidad y su entorno natural.

La esperada sesión junto a Bizarrap

Recientemente, J Balvin lanzó junto a Bizarrap el video de la BZRP Music Session Vol. 62/66.

La sesión, de más de tres minutos de duración, comienza con un claro homenaje al vallenato, género tradicional colombiano, y lo fusiona con la impronta electrónica y experimental característica del productor argentino. A lo largo del tema, Balvin muestra una faceta más romántica e introspectiva, reflexionando sobre la resiliencia y el crecimiento personal.

La unión entre ambos artistas no solo representa un cruce musical de alto impacto, sino también un encuentro cultural que reinterpreta géneros tradicionales desde una mirada contemporánea, consolidando la influencia global de la música latina. Mientras tanto, en las sierras cordobesas, el éxito se celebró con familia, amigos y un clásico fernet en mano.