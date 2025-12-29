Video: Ulises Bueno visitó a Camilo Nicolás en el Teatro Holiday

Villa Carlos Paz. La noche del domingo se vivió un momento especial en el Teatro Holiday de Villa Carlos Paz, cuando Ulises Bueno asistió como invitado a la función de “Es por ahí”, el espectáculo que Camilo Nicolás presenta de jueves a domingos durante la temporada 2026. La presencia del reconocido cantante cuartetero generó una ovación inmediata y se transformó en uno de los momentos más divertidos de la velada.

Fiel a su estilo, Camilo Nicolás no dudó en invitar a su amigo a subir al escenario, donde compartieron risas, anécdotas y la complicidad que los une. Pero la sorpresa no terminó allí: Ulises aceptó participar de un desafío musical que el humorista suele proponer y que se volvió viral en redes sociales.

El reto consiste en demostrar oído musical acertando una nota exacta de una canción a partir de un golpe de tambor. Ulises no solo superó la prueba en el primer intento, sino que volvió a acertar cuando Camilo lo desafió nuevamente para comprobar que no se trataba de una casualidad. De esta manera, el cantante ganó el desafío dos veces, despertando aplausos y carcajadas del público.

La visita de Ulises Bueno se convirtió en un verdadero lujo para los espectadores, que disfrutaron de una noche única, cargada de humor, música y sorpresas.

“Es por ahí”, con Camilo Nicolás, se presenta de jueves a domingos a las 22.30 horas en el Teatro Holiday de Villa Carlos Paz. Las entradas se pueden adquirir a través de www.autoentrada.com

