La Orquesta del Quebrachal presenta su Muestra Concierto 2025

La Orquesta del Quebrachal realizará este 4 de diciembre, a las 17 horas, su esperada Muestra Concierto 2025, un evento que reunirá a alumnos estables, iniciantes y artistas invitados en una presentación abierta a toda la comunidad. El encuentro tendrá lugar en el Cine Teatro Enrique Muiño de Capilla del Monte, con entrada libre y gratuita.

La propuesta busca mostrar el trabajo desarrollado durante el año por los distintos grupos formativos de la orquesta, que integran estudiantes de diferentes edades y niveles. La muestra permitirá apreciar tanto repertorios iniciales como piezas más elaboradas, fruto del aprendizaje continuo y el acompañamiento docente.

El equipo de formación está integrado por los profesores Paulo Carri, Francisco Hernández, Gastón Aqueyveque y Gustavo Fernández, bajo la dirección general de Miguel Camargo, quienes destacaron el compromiso y el progreso de los jóvenes músicos.

La Orquesta del Quebrachal se consolida año tras año como un espacio de creación colectiva y formación artística, favoreciendo el acceso a la cultura y la participación comunitaria. La invitación queda abierta para quienes deseen disfrutar de una tarde de música en vivo y acompañar el cierre de temporada de este valioso proyecto educativo.